Пылевой смерч заметили в полях Ставропольского края

Фото: соцсети мэра Невинномысска Михаила Миненкова

В полях Ставропольского края заметили пылевой смерч. Это атмосферное явление возникает из-за сильного прогрева земли солнечными лучами и ветра, который во время перепада температур завихряется.

Обычно он существует от нескольких секунд до одной-двух минут, и его удалось запечатлеть мэру Невинномысска, который, по его же словам, ехал в командировку в Буденновск.

— По дороге в командировку в Буденновск. Вот и такое бывает на бескрайних Ставропольских полях, – пишет Михаил Миненков, мэр Невинномысска, в социальных сетях.

Повреждений смерч вряд ли вызвал и, вероятно, уже пропал с полей.