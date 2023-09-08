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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 13:40

Подросток-бесправник взял у друга мотоцикл и разбился на Ставрополье

Молодого мотоциклиста и пассажира доставили в больницу, прокуратура начала проверку по факту аварии
Данил ЮРКОВ
Фото: прокуратура Ставропольского края

Фото: прокуратура Ставропольского края

В Апанасенковском округе Ставрополья, в селе Дивном, 14-летний мотоциклист-бесправник с пассажиром устроил аварию. Водитель «ИЖ-Планета» вылетел со второстепенной дороги и врезался в «Тойоту Короллу». На место вызвали скорую и автоинспекторов.

— С переломами ног и бедренных костей 14-летние мотоциклист и его пассажир доставлены в больницу. Характер травм обусловлен отсутствием защитной экипировки, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Мотоцикл подросток взял у приятеля, родители были не в курсе опасных развлечений детей. По факту аварии началась проверка, к ней подключили родители пострадавших. Кроме того, разбирательства начала прокуратура.

— Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.