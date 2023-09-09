Восстановление обрушившейся дороги в тупике Ставрополя завершат до 1 октября

Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе восстановление обрушившейся дороги в тупике Монастырском завершат до 1 октября, заявили в городской администрации. После ливней в мае и июне этого года там обрушился ливневый коллектор со смещением грунта. Причем оползень снес часть грунтовой дороги и участок пешеходной части.

— На сегодняшний день для ликвидации последствий оползня на место завезли более 25 тысяч кубометров грунта. Подрядчик укрепил склон, сейчас ремонтирует оголовок ливневого коллектора, – пишет пресс-служба администрации Ставрополя.

Все работы, в том числе асфальтирование дороги и ограждение, хотят закончить до 1 октября. Правда, все может пойти не по плану, и специалисты продолжат восстановление дальше.