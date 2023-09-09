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НовостиПроисшествия9 сентября 2023 11:15

В аварии с двумя грузовиками на Ставрополье один человек погиб и двое пострадали

Водителю КАМАЗа выехал на встречную полосу, чтобы обогнать машину, и устроил смертельное ДТП
Данил ЮРКОВ
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

В Буденновском округе Ставрополья, на 5 километре трассы «Буденновск – Ачикулак – Нефтекумск», водитель спецтехники KАМАЗ решил обогнать машину на перекрестке. Автомобилист выехал за сплошную линию и начал обгонять другой транспорт, однако устроил лобовое столкновение с ГАЗоном. Обе машины вылетели в кювет, где перевернулись.

— Оба автомобиля съехали с проезжей части в кювет и перевернулись. В больницу были доставлены водитель ГАЗа и два пассажира КАМАЗа. Через несколько часов один из пассажиров скончался, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем КАМАЗа сидел 25-летний житель города Буденновска, он в аварии не пострадал. Злостным нарушителем правил дорожного движения водитель не является, на момент происшествия был трезвый. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.