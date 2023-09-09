Жительницу Ставрополья при покупке швейной машинки обманул мошенник из Адыгеи

Мошенник обманул жительницу Ставрополья при покупке швейной машинки Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На Ставрополье к полицейским с заявлением о мошенничестве обратилась 48-летняя местная жительница. Потерпевшая рассказала, что ее обманул продавец швейной машинки. Жертва связалась со злоумышленником и договорилась о покупке, она перевела неизвестному 33 тысячи рублей, после чего он пропал и перестал выходить на связь.

— Перевела гражданину 33 тысячи рублей в счет оплаты товара. Однако спустя оговоренные сроки она его не получила, а продавец перестал выходить на связь. Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению противоправного деяния причастен 36-летний житель Республики Адыгеи, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Злоумышленника задержали, и он сознался в преступлении. По его словам, он с самого начала не собирался отдавать швейную машинку, а просто хотел получить деньги, которые он потратил на себя. Теперь против него завели уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).