Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 сентября 2023 12:42

Жительницу Ставрополья при покупке швейной машинки обманул мошенник из Адыгеи

Жертва перевела продавцу 33 тысячи рублей, но злоумышленник решил не отправлять вещь
Данил ЮРКОВ
Мошенник обманул жительницу Ставрополья при покупке швейной машинки

Мошенник обманул жительницу Ставрополья при покупке швейной машинки

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На Ставрополье к полицейским с заявлением о мошенничестве обратилась 48-летняя местная жительница. Потерпевшая рассказала, что ее обманул продавец швейной машинки. Жертва связалась со злоумышленником и договорилась о покупке, она перевела неизвестному 33 тысячи рублей, после чего он пропал и перестал выходить на связь.

— Перевела гражданину 33 тысячи рублей в счет оплаты товара. Однако спустя оговоренные сроки она его не получила, а продавец перестал выходить на связь. Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению противоправного деяния причастен 36-летний житель Республики Адыгеи, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Злоумышленника задержали, и он сознался в преступлении. По его словам, он с самого начала не собирался отдавать швейную машинку, а просто хотел получить деньги, которые он потратил на себя. Теперь против него завели уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).