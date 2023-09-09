Примерно 25 тонн мусора вывезли после субботника в Ставрополе

Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе после субботника вывели примерно 25 тонн мусора, причем в уборке города участвовали больше 20 тысяч человек, чем заявили в администрации. Отходы собирали в скверах, дворах, центральных и отдаленных улицах, участники также срывали амброзию.

— Убрали мусор и листву в местах массового отдыха, на остановках, пространствах предприятий, организаций, учебных заведений, социальных объектов, магазинов, библиотек, помыли окна витрин, – пишет пресс-служба администрации Ставрополя.

Участники субботника убирали листву, сухостои, мусор, амброзию и другое. Все отходы собрали в КАМАЗы и вывезли на мусорные полигоны. В мероприятии участвовало более 40 единиц спецтехники, людям выдавали нужный инвентарь.