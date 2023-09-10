Ко Дню города в Ставрополе украсили 300 остановок

Фото: администрация Ставрополя Фото: Залина ТАТАРОВА

Ко дню города и края в Ставрополе преобразили остановки общественного транспорта. В этом году павильоны были украшены яркими символичными плакатами.

Более 500 таких плакатов были размещены на 300 остановках. Кроме того, предусмотрены специальные форматы для украшения городских локаций, въездных групп и зданий.

Как рассказали в администрации горда, в разработке праздничного брендбука использовались работы краевых дизайнеров. Они создали изображения исторических и современных архитектурных сооружений города.

Цветовая гамма брендбука состоит из зеленого, желтого, черного и белого цветов. Каждый из них символизирует определенные качества и характеристики края. Зеленый символизирует рост и обновление, желтый — богатство и солнечный свет, черный — плодородие и силу, а белый — чистоту и правду.

Перед Днем города в Ставрополе запланирован ряд праздничных мероприятий. Расписание опубликовали здесь.