Ландшафтный пожар на 2 гектара потушили в Невинномысске

Пожар на горе Невинская Фото: СОЦСЕТИ

В Невинномысске произошло возгорание на горе, сообщил накануне глава города Михаил Миненков. По его словам, в городе не было дождей, и неизвестные злоумышленники подожгли местность.

Разгорелся крупный пожар, который распространился в сторону границы Кочубеевского округа. Огонь охватил 2 гектара сухой травы.

— Пожарные наши контролируют огонь на Невинской горе. Слава богу, ветер не на город. Все под контролем, прошу всех не переживать, — заявил Миненков.

Он также отметил, что для тушения пожара были задействованы все пожарные расчеты города.

Позднее в МЧС сообщили подробности происшествия. В ведомстве рассказали, что пожар начался на территории дачного кооператива.

— Ликвидировано горение сухой растительности на площади 2 Га. Реагирование от РСЧС: 8 человек, 2 единицы техники, — говорится в сообщении МЧС Ставрополья.