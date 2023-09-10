Специалисты «Дагэнерго» устраняют последствия урагана в Дагестане

Фото: «Дагэнерго»

В связи с ухудшением погоды в Дагестане (шквалистый ветер с порывами до 30 м/с) специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» сегодня с 7.30 мск переведены на особый режим работы.

Из-за усиления ветра фиксируются локальные нарушения электроснабжения части потребителей в Карабудахкентском, Дербентском, Сергокалинском, Хасавюртовском районах, а также городов Махачкала, Дербент, Каспийск, Кизилюрт.

Энергетики оперативно приступили к восстановлению электроснабжения пострадавших от непогоды абонентов.

В восстановительных мероприятиях задействованы 85 бригад: 270 человек, 92 единицы спецтехники.

Также на помощь дагестанским энергетикам направлены бригады из филиалов «Севкавказэнерго» и «Ингушэнерго» компании «Россети Северный Кавказ».

В зоне особого внимания специалистов «Дагэнерго» социально значимые объекты и избирательные участки.

Энергетики обращают внимание на необходимость неукоснительного соблюдения правил техники безопасности вблизи линий электропередачи (ЛЭП) и энергообъектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, не восстанавливать самостоятельно электроснабжение.

Жители региона могут сообщить о нарушениях электроснабжения и обнаруженных повреждениях энергообъектов в территориальные подразделения филиала «Дагэнерго».