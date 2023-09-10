Фельдшер попал в больницу после аварии со скорой на Ставрополье

Фото: ГИБДД СК

Карета скорой помощи попала в аварию в Предгорном округе. Инцидент произошел 10 сентября около 6 утра на трассе «Минеральные Воды — Кисловодск».

Недалеко от Кисловодска водитель медицинской спецмашины «ГАЗель», направлявшийся на вызов, выехал на перекресток, несмотря на запрещающий сигнал светофора. Он также включил звуковой сигнал и маяки.

В противоположном направлении выехал «Шевроле Нива» на разрешающий сигнал светофора. В итоге машины столкнулись.

Пассажир кареты скорой помощи (фельдшер) и водитель второго авто были госпитализированы. За рулем спецмашины был опытный водитель, 58-летний житель Предгорного округа, который был трезвым. По данным ГИБДД, за последние 2 года за ним не числилось никаких нарушений.

В настоящее время проводится проверка по факту аварии, чтобы установить степень ответственности участников.