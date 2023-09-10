Первый снег выпал в Кисловодске в начале сентября

Фото: скриншот из видео

Неожиданное для южного региона явление увидели жители Кисловодска. 10 сентября в окрестностях города вдруг выпал снег.

Заснеженную дорогу под ярким солнцем заснял мэр города Евгений Моисеев.

— Кисловодск, прямо сейчас. Продолжаем ставить рекорды. На этот раз природные! — похвастался чиновник в соцсетях.

При этом прогноз погоды в Кисловодске не показывает ничего необычного. По данным синоптиков, в городе в это воскресенье всего лишь небольшая облачность без осадков.

Около 6 утра, по данным Гидрометцентра, температура в городе опустилась до всего лишь +3 градусов при высокой влажности. Возможно, это и стало причиной аномалии.