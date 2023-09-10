Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 сентября 2023 12:40

Первый снег выпал в Кисловодске в начале сентября

Окрестности курортного города неожиданно засыпало снегом
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Неожиданное для южного региона явление увидели жители Кисловодска. 10 сентября в окрестностях города вдруг выпал снег.

Заснеженную дорогу под ярким солнцем заснял мэр города Евгений Моисеев.

— Кисловодск, прямо сейчас. Продолжаем ставить рекорды. На этот раз природные! — похвастался чиновник в соцсетях.

При этом прогноз погоды в Кисловодске не показывает ничего необычного. По данным синоптиков, в городе в это воскресенье всего лишь небольшая облачность без осадков.

Около 6 утра, по данным Гидрометцентра, температура в городе опустилась до всего лишь +3 градусов при высокой влажности. Возможно, это и стало причиной аномалии.