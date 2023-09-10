Конфликт с топором и пистолетом из-за развода расследуют в Дагестане

Фото: МВД Дагестана

Сотрудники полиции Казбековского района расследуют случай конфликта, сопровождавшегося угрозой убийством и стрельбой из травматического пистолета. Все из-за не «мирового» развода.

Пьяный 55-летний житель Казбековского района проник в дом своей бывшей супруги. Длительный спор по поводу развода и разделения имущества в очередной раз привел к ссоре.

Мужчина, держа в руках топор, угрожал убийством своей бывшей супруге и ее 46-летнему брату. Тот в ответ достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в бывшего зятя. Пули ранили родственника, тот обратился в больницу.

Полицейские доставили всех участников инцидента в отделение. Мужчина не признает свою вину. Сотрудники полиции проверяют достоверность показаний обеих сторон конфликта.