Бастрыкин поручил проверить ДТП с девятью пострадавшими в Дагестане

Фото: МЧС Дагестана

Глава Следственного комитета России поручил проверить обстоятельства ДТП с микроавтобусом в Дагестане. По последним данным, авария унесла жизнь одного человека, пострадали девять.

Трагедия произошла утром 10 сентября на трассе «Махачкала — Талги — Буйнакск». 40-летний водитель «ВАЗ-2112» выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом «Honda». За ее рулем сидел 30-летний житель Избербаша.

Водитель и пассажир легковушки оба были доставлены в больницу, где позже второй скончался от полученных травм. Как сообщили «КП» в полиции Дагестана, медицинская помощь потребовалась также пятерым пассажирам «Honda». Еще двое отделались легкими повреждениями.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю дагестанского следственного управления Дмитрию Беляеву провести проверку по данному факту и доложить федеральному ведомству о результатах.