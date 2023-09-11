Энергетики «Дагэнерго» устранили все технологические нарушения на энергообъектах в основной сети 6-10 кВ после ураганного ветра

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» к 04.00 мск 11 сентября устранили все технологические нарушения в основной сети 6-10 кВ, зафиксированные на энергообъектах компании после шквалистого ветра в Дагестане.

В настоящее время специалисты продолжают работу по более чем 300 заявкам потребителей, поступившим из-за локальных нарушений электроснабжения в сети 0,4 кВ.

Для повышения оперативности дагестанским энергетикам помогают специалисты из соседних филиалов «Россети Северный Кавказ»: «Ингушэнерго», «Севкавказэнерго», «Каббалкэнерго» и «Ставропольэнерго».

Энергетики обращают внимание на сохранение в ряде территорий региона сложных погодных условий. Угроза возникновения повторных технологических нарушений на энергообъектах сохраняется. Специалисты продолжают мониторинг метеорологической обстановки и состояния сетевого комплекса Дагестана.