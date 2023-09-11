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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 5:59

На Ставрополье 20-летний лихач погиб в спровоцированном им ДТП

Молодой человек выехал на встречную полосу в запрещенном месте
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Фото: УГИБДД СК

Фото: УГИБДД СК

В Ставропольском крае утром 10 сентября водитель «Хендэ-IX35» разбился в ДТП с «Маздой-CX5». Авария произошла на 7 км дороги «Красногвардейское — Покровское». Погибшему было 20 лет, его водительский стаж — всего 3 года. Молодой человек и спровоцировал столкновение, выехав на полосу встречного движения через сплошную линию разметки.

Как уточнили в пресс-службе УГИБДД по Ставропольскому краю, пристегнут не был, что и привело к трагическим последствиям. За последние 2 года парень трижды был оштрафован именно за нарушение правил пользования ремнем безопасности. 54-летний водитель «Мазды» в ДТП не пострадал. Проводится проверка.