На Ставрополье 20-летний лихач погиб в спровоцированном им ДТП

Фото: УГИБДД СК

В Ставропольском крае утром 10 сентября водитель «Хендэ-IX35» разбился в ДТП с «Маздой-CX5». Авария произошла на 7 км дороги «Красногвардейское — Покровское». Погибшему было 20 лет, его водительский стаж — всего 3 года. Молодой человек и спровоцировал столкновение, выехав на полосу встречного движения через сплошную линию разметки.

Как уточнили в пресс-службе УГИБДД по Ставропольскому краю, пристегнут не был, что и привело к трагическим последствиям. За последние 2 года парень трижды был оштрафован именно за нарушение правил пользования ремнем безопасности. 54-летний водитель «Мазды» в ДТП не пострадал. Проводится проверка.