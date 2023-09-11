Теплые дни до +26 градусов ожидаются на Ставрополье в начале недели

Теплая погода ожидается в ближайшие дни на Ставрополье Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье в начале недели ожидаются теплые дни до +26 градусов и похолодание ночью до +5 градусов, синоптики не прогнозируют осадки. В понедельник, 11 сентября, ночью в регионе температура воздуха падала до +5-10, зато днем поднимается до +20-25 градусов, в Ставрополе – +20-22. Ветер дует северный со скоростью 5-10 м/с.

Во вторник, 12 сентября, ночью синоптики прогнозируют на Ставрополье температуру от +7 до +12 градусов, в краевой столице – +8-10. Днем воздух прогреется до +21-26 градусов в регионе и +21-23 градусов в Ставрополе. В среду, 13 сентября, температура ожидается аналогичной вторнику, но в Ставрополе ночью будет теплее – +9-11 градусов. Все два дня будет дуть северный ветер со скоростью 5-20 м/с.

Пожарная опасность уходит с территории Ставропольского края. В Новоалександровске, Невинномысске, Курсавке, Александровском, Новоселицком, Благодарном, Буденновске и Нефтекумске сохраняется 5 класс опасности (Чрезвычайный), в Минводах удерживается 2 класс (Низкий), а на остальных территориях региона риск природных пожаров отсутствует.