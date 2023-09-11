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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 6:55

Анонимная угроза минирования поступила в городской суд Кисловодска

Экстренные службы выехали на место, проводится проверка
Данил ЮРКОВ
Угроза минирования поступила в суд Кисловодска

Угроза минирования поступила в суд Кисловодска

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кисловодске поступила анонимная угроза минирования здания городского суда на проспекте Ленина. На место выехали экстренные службы, которые будут искать взрывчатые вещества. Всех людей эвакуировали из учреждения для обеспечения безопасности.

— Поступила анонимная угроза о минировании здания городского суда по проспекту Ленина. Все службы экстренного реагирования выехали на место. В данный момент проводится проверка, – пишет мэр курорта Евгений Моисеев.

Экстренные службы проверят здание, и если они найдут взрывчатку, то будет решаться вопрос о разминировании. В ином случае суд продолжит работу в штатном режиме. Разбирательства продолжаются.