Анонимная угроза минирования поступила в городской суд Кисловодска

Угроза минирования поступила в суд Кисловодска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кисловодске поступила анонимная угроза минирования здания городского суда на проспекте Ленина. На место выехали экстренные службы, которые будут искать взрывчатые вещества. Всех людей эвакуировали из учреждения для обеспечения безопасности.

— Поступила анонимная угроза о минировании здания городского суда по проспекту Ленина. Все службы экстренного реагирования выехали на место. В данный момент проводится проверка, – пишет мэр курорта Евгений Моисеев.

Экстренные службы проверят здание, и если они найдут взрывчатку, то будет решаться вопрос о разминировании. В ином случае суд продолжит работу в штатном режиме. Разбирательства продолжаются.