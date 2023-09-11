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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 7:39

Руководитель баскетбольного клуба со Ставрополья украл 4,7 млн рублей

Злоумышленник, желая украсть бюджетные средства, вносил недостоверные данные о спортсменах, получал больше денег, которые забирал себе
Данил ЮРКОВ
Руководитель баскетбольного клуба со Ставрополья попался на краже бюджетных средств

Руководитель баскетбольного клуба со Ставрополья попался на краже бюджетных средств

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Ставрополье председателю президиума баскетбольного клуба и доценту кафедры физкультуры грозит срок за мошенничество. С 2020 по 2023 годы злоумышленник воровал бюджетные средства, выдаваемые субсидиями для частичного возмещения затрат на подготовку и участие в соревнованиях.

— Внес в отчетную документацию о расходовании средств субсидий женской баскетбольной команды заведомо ложные сведения о количестве спортсменов, участвовавших в учебно-тренировочных мероприятиях, – рассказали в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Общая сумма ущерба составила 4,7 млн рублей. О преступлении узнали, и против руководителя клуба завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование, рассказали в ГУ МВД России по Ставропольскому краю. продолжается, доказательства вины фигуранта собираются.