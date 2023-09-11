Из-за аварии на водопроводе в Минводах и Георгиевске снизили объем подачи воды

Более чем вдвое снизили подачу воды в Минводах и Георгиевске из-за аварии на водопроводе Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В Минеральных Водах и Георгиевске на водопроводе в районе насосной станции второго подъема в станице Старопавловская Кировского округа нашли прорыв. Специалисты начали решать проблему на местности со сложным рельефом, из-за чего пришлось более чем вдвое (с 2200 кубических метров в час до 900) снизить объем подачи воды. Об этом сообщили в ПТП Минераловодское.

— Возможны перебои с водоснабжением в поселках Бородыновка, Ленинский, хуторах Возрождение и Садовый, втором микрорайоне города Минеральные Воды. Для устранения аварийной ситуации задействовано 5 единиц техники и бригада из 8 человек, – рассказали в ПТП Минераловодское.

Работы будут продолжаться ориентировочно до 22:00, при этом привести водопровод в полностью рабочий режим планируют к полуночи. На время проблем с подачей воды ее будут привозить в цистернах. Для этого надо обратиться по номеру телефона диспетчерской службы в Минеральных Водах +7 (87922) 5−57−67, в Георгиевске – +7 (87951) 2-40-88, 2-98-70 и оставить заявку.