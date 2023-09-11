Перед Днем города в Ставрополе будут проходить праздничные программы и концерты

Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе рабочая неделя перед Днем города обещает быть насыщена праздничными программами с концертами, играми и другими видами развлечений. Так, 12 сентября для всех возрастов пройдут концертно-игровые программы с творческими коллективами краевой столицы. Мероприятие «Родной мой город, с днем рождения!» пройдет на улице 50 лет ВЛКСМ, 40/3, 39/1 и улице 45 Параллель, 11/2.

— А 13 сентября на площадке по улице 50 лет ВЛКСМ, 16/3 пройдет выставка домашних животных «Мой ласковый и нежный зверь». В четверг, 14 сентября, поиграть и спеть вместе с артистами приглашают жителей окрестных домов на площадки по адресам: улица Доваторцев, 86/1, улица Ленина, 328/10 и улица 50 лет ВЛКСМ, 8а, – рассказали в пресс-службе администрации Ставрополя.

Все в тот же день в «Ставропольце» на улице Трунова, 71, в 16:00 пройдет программа «Мой город – моя душа», в которой примет участие ансамбль «Казачий пикет», а также будет работать площадка в поддержку СВО. В 18:00 в Детской музыкальной школы №1 обещают концерт «С днем рождения, любимый город!».

Накануне Дня Ставрополя, 15 сентября, в библиотеке-филиале №13 школьники напишут диктант «Удивительный мир поэзии Ивана Кашпурова». А в 12:00 в центре культуры «Мир» на улице Серова, 420 заработает площадка «Мой Ставрополь вместе со всей страной». В 17:00 в «Пионере» пройдет концерт «Этот город самый лучший». А в 18:00 на улице Чехова, 67 в Ставропольском городском доме культуры пройдет концерт в поддержку СВО «Ставрополь – город солдат».