Гендиректор фирмы из Пятигорска ответит в суде за уклонение от налогов на 4 млн

Гендиректора фирмы со Ставрополья осудят за уклонение от уплаты налогов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Пятигорске под суд пойдет генеральный директор коммерческого предприятия, обвиняемого в уклонении от налогов. С февраля по декабрь 2022 года, считает следствие, злоумышленник прятал от налоговой деньги и имущество на 4 млн рублей, которые должны были взыскать в счет уплаты долга.

— Кроме того, злоумышленник продал 6 принадлежащих юридическому лицу транспортных средств, оплата за которые также была произведена в обход счетов организации, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Против гендиректора завели уголовное дело по части 1 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов). На имущество фигуранта наложили арест, расследование завершили, и материалы передали в суд.

— Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.