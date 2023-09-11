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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 9:57

Гендиректор фирмы из Пятигорска ответит в суде за уклонение от налогов на 4 млн

Злоумышленник получал деньги, но налоги за коммерческую деятельность не платил
Данил ЮРКОВ
Гендиректора фирмы со Ставрополья осудят за уклонение от уплаты налогов

Гендиректора фирмы со Ставрополья осудят за уклонение от уплаты налогов

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Пятигорске под суд пойдет генеральный директор коммерческого предприятия, обвиняемого в уклонении от налогов. С февраля по декабрь 2022 года, считает следствие, злоумышленник прятал от налоговой деньги и имущество на 4 млн рублей, которые должны были взыскать в счет уплаты долга.

— Кроме того, злоумышленник продал 6 принадлежащих юридическому лицу транспортных средств, оплата за которые также была произведена в обход счетов организации, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Против гендиректора завели уголовное дело по части 1 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов). На имущество фигуранта наложили арест, расследование завершили, и материалы передали в суд.

— Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.