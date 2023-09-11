Восемь населенных пунктов останутся без газа на Ставрополье
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Предгорном округе Ставрополья без газа из-за плановых работ по ремонту газопровода останутся восемь населенных пунктов. Ограничение будет действовать с 8:00 12 сентября по 8:00 13 сентября, под него попадают 1837 абонентов, или 5551 человек, в том числе 1402 ребенка.
- поселок Ясная Поляна (абонентов 866);
- село Свобода (абонентов 288);
- поселок Урожайный (абонентов 348);
- поселок Чкалова (абонентов 80);
- хутор Сунжа-Ворошиловка (абонентов 49);
- хутор Шести (абонентов 41);
- хутор Томатный, СНТ Заря, п. Родники (абонентов 97);
- хутор Новоборгустанский (абонентов 67).
К работам привлекут шесть человек и три единицы техники. Спустя сутки, когда ремонт будет завершен, специалисты вернут подачу газа.