Восемь населенных пунктов останутся без газа на Ставрополье Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Предгорном округе Ставрополья без газа из-за плановых работ по ремонту газопровода останутся восемь населенных пунктов. Ограничение будет действовать с 8:00 12 сентября по 8:00 13 сентября, под него попадают 1837 абонентов, или 5551 человек, в том числе 1402 ребенка.

Где в Предгорном округе Ставрополья не будет газа 12 и 13 сентября

- поселок Ясная Поляна (абонентов 866);

- село Свобода (абонентов 288);

- поселок Урожайный (абонентов 348);

- поселок Чкалова (абонентов 80);

- хутор Сунжа-Ворошиловка (абонентов 49);

- хутор Шести (абонентов 41);

- хутор Томатный, СНТ Заря, п. Родники (абонентов 97);

- хутор Новоборгустанский (абонентов 67).

К работам привлекут шесть человек и три единицы техники. Спустя сутки, когда ремонт будет завершен, специалисты вернут подачу газа.