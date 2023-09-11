Судимого жителя Невинномысска посадили в колонию за попытку зарезать брата

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В Невинномысске в колонию посадили ранее судимого 45-летнего местного жителя, который пытался зарезать своего брата. Вечером 24 февраля этого года злоумышленник поссорился с потерпевшем на тему распределения семейного бюджета. Конфликт перерос в поножовщину – ныне осужденный схватился за холодное оружие.

— В ходе ссоры осужденный схватил кухонный нож и нанес брату два удара в область туловища, в результате чего причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю. Брат выжил, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Злоумышленника задержали, против него завели уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). Расследование завершили, следователи нашли достаточно доказательств вины фигуранта. Материалы направили в суд.

— Суд приговорил мужчину к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года 8 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.