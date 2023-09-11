Водителя под наркотиками поймали на улицах Ставрополя

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На улице 50 лет ВЛКСМ в Ставрополе при патрулировании сотрудники ДПС поймали водителя под наркотиками. Автоинспекторы остановили подозрительную машину, за рулем сидел 37-летний местный житель с признаками опьянения. Ставрополец прошел тест на алкоголь на месте. тестер не показал отклонений, однако сотрудники заподозрили неладное.

— Мужчине предложили пройти освидетельствование в наркологическом диспансере. Врачи, отобрав биологические жидкости для химико-токсикологического исследования, вынесли заключение: гражданин находится в состоянии наркотического опьянения, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

На водителя составили протокол за вождение в нетрезвом состоянии. Ему грозит лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей. После истечения срока лишения ему предстоит пройти медосвидетельствование и снова сдать экзамен. Также нарушителя поставят на контроль нарколога и полиции.