Наказы избирателей учтут при формировании бюджета Ставрополья на 2024 год

Глава Ставрополья отметил хороший уровень организации прошедших в крае выборов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

При формировании бюджета на будущий год будут учитываться наказы избирателей. Об этом заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на рабочем совещании в правительстве края, где обсуждались итоги выборов.

- Руководителям муниципалитетов необходимо выстраивать работу с уже окончательно сформированными законодательными собраниями. Кроме того, важно учитывать наказы избирателей, которые были даны во время предвыборной кампании, при формировании бюджета на будущий год. – сказал Владимир Владимиров.

Также глава региона отметил, что выборы в крае были хорошо организованы и прошли на достойном уровне. При этом в кампании впервые принимал участие действующий боец СВО.