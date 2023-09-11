Туристка сорвалась с крутого склона на перевале Загедан в КЧР

Пострадавшую эвакуировали на вертолете.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Карачаево-Черкесии пострадавшую туристку эвакуировали с места ЧП на вертолете.
По данным республиканского МЧС, группа из шести человек, приехавшие из Москвы, путешествовали по горной местности в Урупском районе. Одна из участниц сорвалась с крутого склона на перевале Загедан и получила различные травмы.
К месту происшествия направились 11 спасателей Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России, преодолев 15-километровый путь по горам.
Пострадавшей оказали первую помощь и эвакуировали на вертолете на базу Архызского спасательного подразделения. Там женщину передали в руки медиков.
Отмечается, что поход не был зарегистрирован должным образом в МЧС России.