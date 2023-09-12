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НовостиОбщество12 сентября 2023 5:14

Проезд по улице в центре Ставрополя закрыли на месяц

По улице Пономарева нельзя будет проехать из-за ремонта канализации
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
Фото: администрация Ставрополя

Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе перекрыли проезд по улице Пономарева, сообщили в администрации города. Движение ограничили до 12 октября.

Как рассказали в мэрии, перекрытие связано с ремонтом канализационного коллектора, который находится прямо под дорожным полотном. Ремонтные работы растянутся на 170 метров. Под землей будут менять трубы и монтировать колодцы, а затем дорожникам придется восстанавливать покрытие.

Из-за этого закрыт проезд по улице Пономарева на участке от проезда Черняховского до улицы Ашихина. Объезжать перекрытие в администрации предложили по улицам Серова и Ашихина, проездам Черняховского и Памирскому и переулкам Анисимова и Шевелева.