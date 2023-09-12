Купальный сезон в Комсомольском пруду Ставрополя продлили до 17 сентября

Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе продлили купальный сезон в Комсомольском пруду, теперь искупаться в нем можно будет не до 15 сентября, а до 17. Дополнительные два дня в администрации решили дать в честь празднования Дня города, посетители смогут покататься на катамаранах или просто поплавать в воде.

Для людей доступна вся инфраструктура: пляжи, пирсы и декинги, туалеты, раздевалки, душевые кабины и питьевые фонтанчики. Также посетители смогут воспользоваться фудкортами и пунктами проката водных аттракционов. Об этом рассказали в администрации Ставрополя.

— Время купания прежнее — с 8 до 19 часов. Для тех, кто хочет встретить рассвет на пруду, с 6.00 будет работать участок северного пляжа, который расположен в непосредственной близости от круглосуточного спасательного поста, – пишет пресс-служба администрации.