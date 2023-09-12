Специалисты «Россети Северный Кавказ» отработали 320 заявок после непогоды в Дагестане

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Энергетики филиалов "Россети Северный Кавказ" в течение 11 сентября 2023 года проводили работы по заявкам, ранее поступившим от жителей Дагестана в связи с локальными нарушениями электроснабжения в сети 0,4 кВ. Выполнены технические мероприятия по более чем 320 обращениям, большую часть из которых специалисты завершили уже к 15.00 мск 11 сентября.

К утру 12 сентября энергетикам поступило порядка 60 новых заявок от жителей республики из-за локальных технологических нарушений в сети 0,4 кВ. Большинство из них в Махачкале и её пригороде. Энергетики проводят комплекс необходимых работ, который не будет завершен до обеспечения электроэнергией каждого потребителя.