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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 7:17

Троллейбусное предприятие Ставрополя компенсирует смерть сотрудника на работе

К работнику подбежали собаки, из-за чего он упал и умер, теперь предприятие выплатит его родителям по 750 тысяч рублей каждому
Данил ЮРКОВ
Троллейбусное предприятие Ставрополя обязали компенсировать смерть сотрудника на работе

Троллейбусное предприятие Ставрополя обязали компенсировать смерть сотрудника на работе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе троллейбусное предприятие через суд обязали компенсировать гибель сотрудника на работе. В апреле этого года к работнику подбежала свора собак, пока он был на работе. От испуга погибший не удержал равновесие и упал на землю, ударившись головой об асфальт. Медики не смогли спасти ему жизнь.

— Прокурор города Ставрополя обратился в суд с иском о взыскании с работодателя морального вреда в пользу родителей погибшего в размере 750 тысяч рублей каждому, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Суд удовлетворил требования прокурора и обязал предприятие выплатить компенсацию за смерть сотрудника. Решение пока не вступило в силу, за этим и выполнением требований следит прокуратура.