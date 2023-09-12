Троллейбусное предприятие Ставрополя компенсирует смерть сотрудника на работе

Троллейбусное предприятие Ставрополя обязали компенсировать смерть сотрудника на работе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе троллейбусное предприятие через суд обязали компенсировать гибель сотрудника на работе. В апреле этого года к работнику подбежала свора собак, пока он был на работе. От испуга погибший не удержал равновесие и упал на землю, ударившись головой об асфальт. Медики не смогли спасти ему жизнь.

— Прокурор города Ставрополя обратился в суд с иском о взыскании с работодателя морального вреда в пользу родителей погибшего в размере 750 тысяч рублей каждому, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Суд удовлетворил требования прокурора и обязал предприятие выплатить компенсацию за смерть сотрудника. Решение пока не вступило в силу, за этим и выполнением требований следит прокуратура.