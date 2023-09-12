Мошенница обманула пенсионерку со Ставрополья на 150 тысяч рублей

Мошенница со Ставрополья обманула пенсионерку на 150 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Пятигорске к полицейским пришла 69-летняя местная жительница, она рассказала о мошенничестве. По словам пенсионерки, ей позвонил неизвестный и сказал о том, что ее родственники устроили аварию с пострадавшими. Чтобы избежать лишних разбирательств, потерпевшим надо было дать деньги. Жертва согласилась отдать 150 тысяч рублей курьеру, чтобы ее родным ничего не угрожало.

— Спустя время гражданка связалась с родственниками и узнала, что никакой автоаварии не было. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции города-курорта установили, что к совершению противоправного деяния причастна 45-летняя ранее судимая местная жительница, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Злоумышленницу доставили в отделение полиции, где она во всем призналась. Оказалось, такую подработку она нашла в интернете и получала 10% от каждого обмана. Против нее завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские разбираются, обманывала ли фигурантка других людей, а также ищут сообщников.