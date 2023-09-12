Первый фестиваль флористики пройдет в Ставрополе на День города

Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе 16 сентября на день празднования 246-летия города пройдет первый региональный фестиваль флористики. Садовые центры, объединения флористов и отдельные специалисты разместят свои фотозоны на тему «Родное Ставрополье». Об этом заявили в администрации краевой столицы.

— Участники фестиваля подготовят свыше десятка фотозон из цветов, трав, плодов, веток, мха и других растительных и декоративных элементов. Центром одной из композиций будет флаг Ставропольского края из живых цветов, – пишет пресс-служба администрации Ставрополя.

Декораторы, по заявлению администрации, хотят бесплатно угощать посетителей лавандовым лимонадом. В 11:00 фестиваль откроется, жители и гости города смогут бесплатно сфотографироваться возле инсталляций.