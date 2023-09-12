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НовостиОбщество12 сентября 2023 9:08

Первый фестиваль флористики пройдет в Ставрополе на День города

На Александровской площади в праздник разместят фотозоны, а посетителям будут бесплатно раздавать лавандовый лимонад
Данил ЮРКОВ
Фото: администрация Ставрополя

Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе 16 сентября на день празднования 246-летия города пройдет первый региональный фестиваль флористики. Садовые центры, объединения флористов и отдельные специалисты разместят свои фотозоны на тему «Родное Ставрополье». Об этом заявили в администрации краевой столицы.

— Участники фестиваля подготовят свыше десятка фотозон из цветов, трав, плодов, веток, мха и других растительных и декоративных элементов. Центром одной из композиций будет флаг Ставропольского края из живых цветов, – пишет пресс-служба администрации Ставрополя.

Декораторы, по заявлению администрации, хотят бесплатно угощать посетителей лавандовым лимонадом. В 11:00 фестиваль откроется, жители и гости города смогут бесплатно сфотографироваться возле инсталляций.