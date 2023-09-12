Три человека пострадали в аварии на трассе Ставрополье

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

В Нефтекумском округе Ставрополья, на 37 километре трассы «Ачикулак – Махмуд-Мектеб – Тукуй-Мектеб», водитель устроил аварию с тремя пострадавшими. Автомобилист на «Фольксваген Пассат» при обгоне выехал на встречную полосу там, где это разрешено. Необдуманный поступок закончился происшествием, так как навстречу иномарке ехала «Лада Приора», с которой произошло столкновение.

— В результате автоаварии оба водителя и пассажир отечественного автомобиля с травмами госпитализированы в лечебное учреждение города Буденновска. За рулем иномарки находился 54-летний житель соседнего региона, который был трезв, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Автомобилист не является злостным нарушителем правил дорожного движения, а в момент аварии был трезвый. Автоинспекторы начали устанавливать все обстоятельства происшествия и разбираться в причинах.