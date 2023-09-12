Две незаконные свалки убрали на Ставрополье после приезда прокуратуры

Фото: прокуратура Ставрополя

В Ставрополе прокуратура проверила охрану окружающей среды и нашла нарушения. Две незаконные свалки расположились в Ленинском и Октябрьском районах краевой столицы, причем никто не собирался их разбирать. Местная администрация бездействовала, поэтому прокуратуре пришлось вносить представления органам власти.

— В этой связи прокурором главе города Ставрополя внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры по ликвидации несанкционированных свалок, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

После этого администрация занялась уборкой свалок, на которые, вероятно, жаловались местные жители и даже дошли до прокуратуры. Территории, на которых расположили незаконные объекты, привели в надлежащий вид.