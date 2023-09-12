Жительница Ставрополья доверилась мошеннику и потеряла три млн рублей

Мошенник обманул жительницу Ставрополья на три млн рублей Фото: Даниил ОПАРИН

К полицейским в Железноводске с заявлением о мошенничестве пришла 41-летняя местная жительница. Потерпевшая рассказала, что ей позвонил сотрудник банка, который рассказал о том, что мошенники получили доступ к ее счету. Чтобы неизвестные не могли украсть деньги, все сбережения надо было перечислить на якобы безопасный счет. В итоге женщина потеряла три млн рублей.

— Злоумышленник убедил женщину перевести три миллиона рублей на «безопасный» счет.Позже, когда денежные средства не вернулись на счета гражданки, она осознала, что вела разговор с мошенниками, и обратилась с заявлением в органы внутренних дел, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Сотрудники полиции начали поиски мошенника, чтобы наказать его по всей строгости закона. Против неизвестного завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).