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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 12:09

Уголовное дело получил житель Ставрополья за хранение 800 граммов марихуаны

Полицейские по наводке решили задержать злоумышленника, он попытался сбежать, но его поймали
Данил ЮРКОВ
Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Георгиевском округе Ставрополья срок за хранение наркотиков грозит 34-летнему жителю станицы Александрийской. Полицейские по наводке пошли задерживать злоумышленника и заметили его пьяного с крупным черным пакетом, который при виде сотрудников он бросил и начал убегать. Правоохранители задержали мужчину и доставили в отделение полиции.

— Для дальнейшего разбирательства гражданина доставили в отдел, а сверток изъяли и направили на экспертизу, которая позднее подтвердила, что внутри находится около 800 граммов марихуаны. В окружном отделе полиции мужчина дал признательные показания, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Оказалось, наркотики злоумышленник сорвал на окраине станицы и решил сохранить для личного употребления. От освидетельствования на наркотическое опьянение он отказался. Против злоумышленника завели уголовное дело по статье «Хранение наркотиков» и административное по статье «Неповиновение требованию сотрудников полиции».