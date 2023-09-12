Уголовное дело получил житель Ставрополья за хранение 800 граммов марихуаны

Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Георгиевском округе Ставрополья срок за хранение наркотиков грозит 34-летнему жителю станицы Александрийской. Полицейские по наводке пошли задерживать злоумышленника и заметили его пьяного с крупным черным пакетом, который при виде сотрудников он бросил и начал убегать. Правоохранители задержали мужчину и доставили в отделение полиции.

— Для дальнейшего разбирательства гражданина доставили в отдел, а сверток изъяли и направили на экспертизу, которая позднее подтвердила, что внутри находится около 800 граммов марихуаны. В окружном отделе полиции мужчина дал признательные показания, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Оказалось, наркотики злоумышленник сорвал на окраине станицы и решил сохранить для личного употребления. От освидетельствования на наркотическое опьянение он отказался. Против злоумышленника завели уголовное дело по статье «Хранение наркотиков» и административное по статье «Неповиновение требованию сотрудников полиции».