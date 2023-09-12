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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 13:00

Экс-главу Курского округа Ставрополья осудят за превышение полномочий на 600 млн

Бывший чиновник заключил контракты на утилизацию отходов на необорудованных для этого местах
Данил ЮРКОВ
Сергей Калашников. Фото: администрация Курского округа Ставрополья

Сергей Калашников. Фото: администрация Курского округа Ставрополья

В Курском округе Ставрополья перед судом предстанет бывший глава муниципалитета Сергей Калашников, обвиняемый в превышении должностных полномочий. По данным следствия, с 2015 по 2019 годы чиновник заключал контракты на сбор, обработку и утилизацию отходов IV класса опасности. Для этого выделили два необорудованных для этого полигона, что повлекло за собой вред почве и создание двух незаконных свалок.

— Противоправными действиями обвиняемого почва на земельном участке была подвергнута порче и загрязнению, в результате чего окружающей среде причинен ущерб на сумму свыше 600 млн рублей, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

О преступлении чиновника узнали, и против него завели уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Специалисты проверили почву, следователи собрали доказательства вины фигуранта. Расследование завершили.

— Уголовное дело будет направлено в Курский районный суд Ставропольского края для рассмотрения по существу, – уточняет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.