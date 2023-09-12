Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе на День города, который будут отмечать 16 сентября, перекроют движение на 15 улицах. Жителям и гостям краевой столицы пообещали свыше 20 массовых мероприятий к празднику. Вводимое ограничение при этом местная администрация объясняет обеспечением безопасности отдыхающих.

Какие улицы Ставрополя будут перекрыты на День города 16 сентября

С 06:00 по 00:00 перекроют:

- улицу Артема (от Ленина до Дзержинского);

- улицу Михаила Морозова (от Пушкина до Маршала Жукова);

- улицу Маршала Жукова (от Ленина до Михаила Морозова);

- улицу Дзержинского (от Пушкина до Косты Хетагурова);

- проспект Октябрьской Революции (от Дзержинского до Советской);

- улицу Суворова (от Советской до Ставропольской),

- проспект Карла Маркса (от Голенева до проспекта Октябрьской Революции),

- улицы Советскую, Булкина, Кавалерийскую (от Дачной до Дзержинского).

Объезжать перекрытые дороги предлагают по улицам Ленина, Голенева, Маяковского,

Комсомольской, улице Розы Люксембург (от Ленина до Орджоникидзе), улице Орджоникидзе, Дзержинского (от Льва Толстого до Пушкина).

С 07:00 по 00:00 перекроют:

- проспект Российский (от Западного обхода до Тухачевского);

- улицу Ивана Щипакина;

- улицу генерала Маргелова;

- улицу Матрены Наздрачевой;

- улицу Павла Буравцева.

Объехать перекрытые улицы предлагают через Западный обход, Рогожникова, Тухачевского, по проспекту Российскому (от Тухачевского до улицы 45 Параллель). На местах ограничений поставят специальные указатели.