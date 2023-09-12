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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 14:12

Власти округа Ставрополья выплатят компенсацию покусанному собакой ребенку

Администрацию Труновского округа через суд обязали выплатить 20 тысяч рублей
Данил ЮРКОВ
Администрацию Труновского округа Ставрополья обязали компенсировать вред ребенку, которого покусала бездомная собака

Администрацию Труновского округа Ставрополья обязали компенсировать вред ребенку, которого покусала бездомная собака

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Труновском округе Ставрополья через суд добились выплаты компенсации ребенку, которого покусала бездомная собака. В этому году на несовершеннолетнего напало животное и оставило кусаные раны. Пострадавшего доставили в больницу, где он проходил курс лечения.

— Обязанность по отлову безнадзорных животных возложена на орган местного самоуправления, которым действенные меры по отлову бездомных животных на территории муниципального округа не приняты, – рассказали в региональной прокуратуре.

Прокуратура пошла в суд с иском о компенсации морального вреда здоровью. Суд согласился с требованием и обязал администрацию выплатить 20 тысяч рублей пострадавшему ребенку. Ведомство следит за вступлением акта в силу и исполнением возложенного обязательства.