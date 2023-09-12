Власти округа Ставрополья выплатят компенсацию покусанному собакой ребенку

Администрацию Труновского округа Ставрополья обязали компенсировать вред ребенку, которого покусала бездомная собака Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Труновском округе Ставрополья через суд добились выплаты компенсации ребенку, которого покусала бездомная собака. В этому году на несовершеннолетнего напало животное и оставило кусаные раны. Пострадавшего доставили в больницу, где он проходил курс лечения.

— Обязанность по отлову безнадзорных животных возложена на орган местного самоуправления, которым действенные меры по отлову бездомных животных на территории муниципального округа не приняты, – рассказали в региональной прокуратуре.

Прокуратура пошла в суд с иском о компенсации морального вреда здоровью. Суд согласился с требованием и обязал администрацию выплатить 20 тысяч рублей пострадавшему ребенку. Ведомство следит за вступлением акта в силу и исполнением возложенного обязательства.