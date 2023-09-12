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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 14:43

Пьяного всадника на лошади оштрафовали в Кисловодске

Наездник нарушил общественный порядок и правила дорожного движения
Данил ЮРКОВ
Фото: администрация Кисловодска

Фото: администрация Кисловодска

На улицах Кисловодска поймали пьяного всадника на лошади, нарушившего правила дорожного движения и общественный порядок. По словам мэра курорта, поездка по тротуарам незаконно и не позволяет сохранять чистоту на дорогах города и угрожает участникам дорожного движения.

— А движение на лошади еще и в нетрезвом виде опасно для жизни самого наездника. Будем и дальше работать в этом направлении и обязательно наказывать всех нарушителей закона в Кисловодске. Мы за порядок, чистоту и безопасность на дорогах нашего города, – заявил мэр курорта Евгений Моисеев.

Наездник получил административное наказание, точную сумму штрафа в администрации не сказали. Лошадь забирали на ответственное хранение, по всей видимости, на штрафстоянку. Владельцу придется платить за содержание скакуна.