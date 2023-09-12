Компанию в Ингушетии оштрафовали на 10 миллионов рублей за коррупцию

Организацию должны были не мучить обязательными проверками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коммерческая организация в Ингушетии получила огромный штраф в 10 миллионов рублей за коррупцию. Об инциденте сообщили в прокуратуре.

Надзорники выяснили, что директор передавал деньги должностному лицу из числа правоохранителей. Так, организацию должны были не мучить обязательными проверками. Это касалось свидетельств о соответствии транспортных средств безопасности. Благодаря такой сделке ей удалось заплатить более 11 миллионов рублей.

В результате прокуратура возбудила административное дело по статье «незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Судебный участок №8 Республики Ингушетия вынес решение назначить организации штраф в размере 10 млн. рублей.

Также, ранее взяткодателю был вынесен обвинительный приговор Магасским районным судом Республики Ингушетия.