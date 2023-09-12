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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 17:31

Компанию в Ингушетии оштрафовали на 10 миллионов рублей за коррупцию

Директор фирмы боялась проверок, поэтому платила взятки
Иветта АВРААМОВА
Иветта АВРААМОВА
Организацию должны были не мучить обязательными проверками

Организацию должны были не мучить обязательными проверками

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коммерческая организация в Ингушетии получила огромный штраф в 10 миллионов рублей за коррупцию. Об инциденте сообщили в прокуратуре.

Надзорники выяснили, что директор передавал деньги должностному лицу из числа правоохранителей. Так, организацию должны были не мучить обязательными проверками. Это касалось свидетельств о соответствии транспортных средств безопасности. Благодаря такой сделке ей удалось заплатить более 11 миллионов рублей.

В результате прокуратура возбудила административное дело по статье «незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Судебный участок №8 Республики Ингушетия вынес решение назначить организации штраф в размере 10 млн. рублей.

Также, ранее взяткодателю был вынесен обвинительный приговор Магасским районным судом Республики Ингушетия.