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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 6:13

Два человека пострадали в тройной аварии вблизи Ставрополя

Водитель грузовика не выдержал дистанцию и снес две легковушки
Данил ЮРКОВ
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

На 27 километра трассы «Подъезд к городу Ставрополю» водитель грузовика снес две легковушки. Автомобилист на грузовом «АФ» не выдержал безопасную дистанцию и «догнал» «Ладу Гранту». По инерции легковушка вылетела на встречную полосу, где протаранила «Киа Рио». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— В результате медицинская помощь понадобилась водителям Гранты и Киа (жительницы Ставрополя и Шпаковского округа). За рулем грузового транспорта находился 25-летний житель Невинномысска, который был трезв, – рассказали в Госавтоинспекции.

За последние два года водителя шесть раз штрафовали за нарушения правил дорожного движения. По факту происшествия началась проверка, автоинспекторы установят все причины и обстоятельства аварии.