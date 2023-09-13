Два человека пострадали в тройной аварии вблизи Ставрополя

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

На 27 километра трассы «Подъезд к городу Ставрополю» водитель грузовика снес две легковушки. Автомобилист на грузовом «АФ» не выдержал безопасную дистанцию и «догнал» «Ладу Гранту». По инерции легковушка вылетела на встречную полосу, где протаранила «Киа Рио». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— В результате медицинская помощь понадобилась водителям Гранты и Киа (жительницы Ставрополя и Шпаковского округа). За рулем грузового транспорта находился 25-летний житель Невинномысска, который был трезв, – рассказали в Госавтоинспекции.

За последние два года водителя шесть раз штрафовали за нарушения правил дорожного движения. По факту происшествия началась проверка, автоинспекторы установят все причины и обстоятельства аварии.