Плохо закрепленный груз стал причиной смертельной аварии на Ставрополье

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

В Буденновском округе Ставрополья, на 17 километре трассы «Обход города Буденновска» плохо закрепленный груз стал причиной смертельной аварии. Водитель фуры «Вольво» ехал по дороге с металлическими балками, которые посыпались на проезжую часть из-за того, что оборвались страховочные тросы. Груз упал под машину «УАЗ Патриот», а затем «Ссанг Йонг Рекстон».

— От полученных травм скончался пассажир «УАЗ». Водитель «УАЗа» с травмами головы и грудной клетки госпитализирован. Водитель «Ссанг Йонг Рекстон» не пострадал. За рулем грузового транспорта, перевозившего трубы, находился 26-летний житель Дагестана, – рассказали в Госавтоинспекции Ставропольского края.

За последние два года водитель большегруза получил 43 штрафа за нарушения правил дорожного движения, в основном – за превышение скоростного лимита. В момент аварии автомобилист был трезвый. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.