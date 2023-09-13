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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 7:30

В Дагестане закрыли 60 работавших без лицензий заправок

Правоохранительные органы продолжают поиска незаконных складов селитры и заправки, работающие без лицензий
Данил ЮРКОВ
Фото: УФССП Дагестана

Фото: УФССП Дагестана

В Дагестане за последнее время закрыли 60 заправочных станций, 13 из них находятся в Махачкале, которые работали без лицензии. После трагедии у АЗС в Махачкале, в которой погибли 35 человек, больше 100 пострадали и повредилось 400 зданий, правоохранительные органы начали искать незаконные склады селитры и нарушения в работе заправок. Так, судебные приставы начали выносить постановления о закрытии точек выдачи топлива.

— Так, в ходе проверки прокуратурой Шамильского района было установлено, что местный житель без соответствующей лицензии занимается предпринимательством. Прокуратура обратилась в суд, который постановил приостановить деятельность АЗС до получения соответствующей лицензии, – рассказали в УФССП Дагестана.

Судебные приставы опечатали заправку, но владелец заправки решил проигнорировать судебное требование и снова запустил заправку. За это на него составили несколько административных протоколов. После этого АЗС перестала работать.