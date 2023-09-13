Директор и бухгалтер компании со Ставрополья не уплатили налоги на 58 млн

Директор и бухгалтер предприятия со Ставрополья попались на неуплате налогов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Буденновском округе Ставрополья директор и бухгалтер одного из предприятий попались на неуплате налогов. С января 2018 по декабрь 2020 года злоумышленники не платили за добавленную стоимость и за прибыль, предоставляя в налоговую подложные документы с неправильными сведениями.

— Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 58 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено следователем СК России по материалам Межрайонной ИФНС России № 6 по Ставропольскому краю, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Против директора и бухгалтера завели уголовное дело по пунктам «а,б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Сейчас расследование продолжается, следователи принимают меры для возмещения ущерба.