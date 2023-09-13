Ставропольский колледж связи эвакуировали из-за подозрительного предмета

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В Ставрополе эвакуировали Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В. А. Петрова из-за, предварительно, найденного там подозрительного предмета. Около учреждения собирались толпы студентов, в соцсетях говорят, что все сидят в Александровском парке и ждут продолжения занятий.

Официального комментария по поводу случившегося пока что нет, правоохранительные органы работают на месте происшествия и разбираются во всем. Студентов пока что не отпускают домой, хотя неизвестно, сколько продлится проверка.

Первоначальной версией стала находка в здании подозрительного предмета. Однако причиной эвакуации могло стать и сообщение о минировании, которые последнее время часто поступают в учреждения Ставропольского края.