Прокуратура проверяет информацию о нехватке учебников в школах Ставрополя

Информацию о нехватке учебников в школах Ставрополя проверяет прокуратура Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ставрополе прокуратура проверяет информацию о нехватке учебников в образовательных учреждениях. Об этом начали говорить в социальных сетях и СМИ, после чего это заметили в надзорном ведомстве. Теперь прокуратура начала проверку, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию.

— В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц органа управления образования, ответственных за организацию учебного процесса, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Если информация подтвердится, прокуратура примет меры реагирования. Ответственных за обеспечение учебной литературой привлекут к ответственности. Разбирательства продолжаются.