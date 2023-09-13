Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 сентября 2023 9:18

Прокуратура проверяет информацию о нехватке учебников в школах Ставрополя

Если данные подтвердятся, ответственных за это лиц привлекут к ответственности
Данил ЮРКОВ
Информацию о нехватке учебников в школах Ставрополя проверяет прокуратура

Информацию о нехватке учебников в школах Ставрополя проверяет прокуратура

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ставрополе прокуратура проверяет информацию о нехватке учебников в образовательных учреждениях. Об этом начали говорить в социальных сетях и СМИ, после чего это заметили в надзорном ведомстве. Теперь прокуратура начала проверку, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию.

— В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц органа управления образования, ответственных за организацию учебного процесса, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Если информация подтвердится, прокуратура примет меры реагирования. Ответственных за обеспечение учебной литературой привлекут к ответственности. Разбирательства продолжаются.