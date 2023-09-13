Наркотики в брикетах сливочного масла пытались пронести в тюрьму на Ставрополье

Наркотики в брикетах с маслом пытались пронести в колонию на Ставрополье Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кочубеевском округе Ставрополья в колонию пытались передать наркотики, спрятанные в двух брикетах сливочного масла. С посылкой для заключенного пришел 47-летний житель Черкесска, а получателем был 31-летний осужденный. Сотрудникам колонии брикеты показались странными, поэтому курьера задержали, а посылку начали проверять.

— Адресатом наркобандероли являлся 31-летний осужденный. Кристаллическое вещество было обнаружено сотрудниками ФСИН в двух брикетах сливочного масла «Молочная Легенда». По данному факту проводится проверка, – рассказали в пресс-службе антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Теперь курьеру предстоит доказать, что он не знал о содержимом упаковок. Если у него не получится убедить правоохранителей в невиновности, против него заведут уголовное дело. Разбирательства продолжаются.