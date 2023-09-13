Туристы выбирают курорты Ставрополья для отдыха на Северном Кавказе

Пятигорск - лидер по посещаемости среди курортов КМВ.

Ставропольские курорты – самые посещаемые на Северном Кавказе. К такому выводу пришли аналитики МТС на основе данных бронирования отелей на МТС Travel в сезон отпусков в текущем году.

По данным специалистов, турпоток в регионы Северного Кавказа вырос на 15%. При этом самым востребованным для отдыха среди регионов СКФО стал Ставропольский край. Рост турпотока на Ставрополье составил 13% в сравнении с летом прошлого года.

Больше всего курортников принял Пятигорск. Второе место по посещаемости в сезон отпусков заняли Ессентуки, третье – Железноводск, а четвертое – Кисловодск, который выбился в лидеры по приросту турпотока. В этом году сюда приехало на 13% туристов больше, чем в прошлом. К слову, значительный прирост числа гостей показали и Ессентуки - плюс 10% в сравнении с прошлогодним сезоном отпусков.

Впрочем, почти половина всех российских туристов выбирают для отдыха в СКФО Ставрополье, где помимо традиционного санаторно-курортного отдыха доступны и другие виды туризма: сельский, гастрономический, спортивный.

Как отмечают аналитики, курорты КМВ выбирают россияне, которые тщательно планируют свой отдых: глубина бронирования отелей и гостиниц в городах Кавказских Минеральных Вод в этом сезоне выросла на треть. Место отдыха туристы на Ставрополье туристы выбирали в среднем за месяц до отпуска.

Стоит отметить, что в этом сезоне в Ставропольском крае выросла и стоимость проживания – до 9900 рублей в сутки. Самым бюджетным стал Железноводск, где можно подыскать номер по средней цене в 6700 рублей за сутки.

Чаще всего отдых на Ставрополье по-прежнему выбирают жители Кубани (30% от турпотока), Ростовской области (11%), а также Москвы и области (10%).

При этом число гостей из Ростовской области на КМВ в этом сезоне выросло на 34%, из Краснодарского края – на 24%.

Существенный рост турпотока среди регионов СКФО этим летом показали Дагестан и КЧР. Туристы выбирали эти направления почти на 20% чаще, чем прошлым летом.