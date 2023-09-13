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НовостиОбщество13 сентября 2023 11:53

С погибшим на СВО казаком простятся на Ставрополье

Похороны бойца пройдут в его родном селе
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
Фото: миннац СК

Фото: миннац СК

В селе Безопасном Труновского округа 14 сентября простятся с казаком Андреем Дубровиным, погибшим в зоне СВО. Ему было всего 28 лет.

Приехав в Ставрополь из села Безопасного, Дубровин сразу же присоединился к молодежной сотне городского казачьего общества. Позже он стал заместителем командира в краевой дружине.

Когда началась специальная военная операция, Дубровин стал добровольцем. Он был призван в 205-ю казачью мотострелковую бригаду. По словам его товарищей и командиров, он всегда относился к службе серьезно, и сослуживцы его уважали.

Дубровин погиб в ночь со 2 на 3 сентября при выполнении боевой задачи, рассказали в министерстве национальной политики Ставрополья. Прощальную церемонию проведут 14 сентября в родном селе бойца с 8 часов.